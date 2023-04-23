Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует наступать на те позиции, где нет массового скопления российских военных, как это делали нацисты в 1941 году. Об этом заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример «линии Сталина», которая в 1941 году не сработала. <…> И немцы в течение 2–3 дней перешли их и продолжили свое наступление. Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах», — цитирует его слова в эфире украинского «5 канала» «РИА Новости».

Также Кривонос отметил, что ВС РФ значительно превосходят украинские войска по способности возводить оборонительные укрепления.

19 апреля в МИД РФ заявили, что действующая власть на Украине по сути переродилась в неонацистскую диктатуру. Доказательством этого утверждения в МИДе считают идеологию и практики украинских национал-радикалов, которыми вооружился киевский режим.

5 апреля на польском портале Myśl Polska вышел материал, посвященный влиянию украинских националистов на будущие поколения. Автор указал, что почитание таких деятелей, как Степан Бандера, заставило воспитывать население Украины в традициях ненависти к своим территориальным соседям. По его мнению, Украина является тем государством, где «абсолютно необходима денацификация».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.