Реклама
Прямой эфир
Мир
The Economist предупредил об окружении ВСУ во время контрнаступления
Происшествия
В Петербурге силовики прервали концерт SCALLY MILANO
Мир
Посольство РФ заявило о желании 140 человек эвакуироваться из Судана
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла в воскресенье
Мир
Министр обороны Швеции призвал Украину готовиться к конфликту на истощение
Мир
В Южной Осетии рассказали о долгах перед РФ за газ и электричество
Мир
В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове и области
Культура
Премию «Золотая маска – 2023» вручили в столичном МАМТе
Мир
WP узнала о планах террористов в Афганистане против США, Европы и Азии
Мир
Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну
Спорт
МОК осудил Украину за запрет своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами
Мир
Жители Израиля вновь вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы

В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нидерландах 22 апреля состоялся ежегодный цветочный парад Bloemencorso Bollenstreek, на котором были представлены тысячи весенних цветов. Об этом сообщили на сайте фестиваля.

Подготовка к фестивалю началась заранее: с 19 апреля участники работали над монтажом композиций, а потом украшали их популярными луковичными цветами. Всё для того, чтобы произвести впечатление на зрителей.

Субботнее шествие началось в Нордвейке и состояло из 20 объемных композиций и более 30 украшенных автомобилей. Весь парад сопровождался марширующим оркестром.

За день цветочный фестиваль переместился в Харлем, где 23 апреля жители города также смогут наблюдать буйство весенних красок благодаря ежегодному традиционному празднику.

Впервые Bloemencorso Bollenstreek прошел в 1947 году.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 20 по 26 апреля

Ранее, в июле 2022 года, «Известия» показывали процесс подготовки к фестивалю «Цветочный джем» в Москве. Всего в рамках мероприятия в столице создали 27 садов и цветочных композиций, а также высадили около 100 тыс. растений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023