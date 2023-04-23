В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов

В Нидерландах 22 апреля состоялся ежегодный цветочный парад Bloemencorso Bollenstreek, на котором были представлены тысячи весенних цветов. Об этом сообщили на сайте фестиваля.

Подготовка к фестивалю началась заранее: с 19 апреля участники работали над монтажом композиций, а потом украшали их популярными луковичными цветами. Всё для того, чтобы произвести впечатление на зрителей.

Субботнее шествие началось в Нордвейке и состояло из 20 объемных композиций и более 30 украшенных автомобилей. Весь парад сопровождался марширующим оркестром.

За день цветочный фестиваль переместился в Харлем, где 23 апреля жители города также смогут наблюдать буйство весенних красок благодаря ежегодному традиционному празднику.

Впервые Bloemencorso Bollenstreek прошел в 1947 году.

Ранее, в июле 2022 года, «Известия» показывали процесс подготовки к фестивалю «Цветочный джем» в Москве. Всего в рамках мероприятия в столице создали 27 садов и цветочных композиций, а также высадили около 100 тыс. растений.