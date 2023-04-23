WP узнала о планах террористов в Афганистане против США, Европы и Азии

Менее чем через два года после того как президент США Джо Байден вывел американский контингент из Афганистана, страна стала ключевым центром координации действий «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), пишет The Washington Post (WP) 22 апреля со ссылкой на утекшие документы Пентагона.

В документах указывается, что террористическая группировка планирует нападения по всей Европе и Азии, а также разрабатывает серию «амбициозных провокаций» против США.

«ИГ разрабатывает экономически эффективную модель для внешних операций, которая опирается на ресурсы за пределами Афганистана, исполнителей в целевых странах и обширные сети содействия. Модель, вероятно, позволит ИГ преодолеть препятствия — такие как компетентные службы безопасности — и сократить некоторые временные рамки терактов, сведя к минимуму возможности срыва», — приводит издание выдержку из документа под грифом «совершенно секретно».

В утекших на платформу обмена сообщениями Discord и полученных The Washington Post данных раскрыты конкретные действия, направленные против посольств, церквей, бизнес-центров и чемпионата мира по футболу, который прошлым летом в Катаре собрал более 2 млн зрителей. Чиновникам Пентагона было известно в декабре о девяти таких актах, координируемых лидерами ИГ в Афганистане, к февралю их число возросло до 15.

Другие сообщения в тех же документах раскрыли усилия ИГ в разных частях мира получить опыт создания химического оружия, эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, а также попытки добиться освобождения 4 тыс. заключенных боевиков через похищения дипломатов.

Издание утверждает, что эти данные наверняка станут «политической дубинкой» республиканцев в конгрессе и всех, кто критикует главу Белого дома за вывод войск из Афганистана в августе 2021 года.

При этом в администрации США уверены, что шаги президента были оправданными и верными. Как заявил на брифинге 6 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, это помогло Вашингтону справиться с кризисом вокруг Украины.

9 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что США могут подвергнуться террористическим нападениям в следующие полгода из-за решения президента Байдена вывести войска из Афганистана. По словам политика, события, которые происходят сейчас в стране, в сочетании с опасностями политики открытых границ могут привести к трагедии, подобной атаке на башни Всемирного торгового центра и Пентагон в сентябре 2001 года.

В декабре 2022 года, например, сторонники радикального движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) высекли 18 мужчин и девять женщин в афганской провинции Парван. По словам источника издания, они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома.

Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 6 июля в центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%. После этого талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.