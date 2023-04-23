В Москве на внешней стороне МКАД загорелся автомобиль

В Москве на внешней стороне 83-го км МКАД в районе Лианозовского кладбища загорелся автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта в субботу, 22 апреля.

Отмечается, что движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено, потому что три полосы перекрыты.

Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

17 апреля при возгорании машины на трассе в Ростовской области двое человек погибли. Водитель грузовой машины выехал на встречную полосу и врезался в легковую «Ладу», после чего оба транспортных средства загорелись.