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Трамп анонсировал выход книги личных писем к нему известных людей

Дональд Трамп выпустит книгу личной переписки со знаменитостями и политиками
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Новая книга экс-президента США Дональда Трампа выйдет на следующей неделе, 25 апреля. В нее войдут 150 личных писем, отправленных ему Опрой Уинфри, Ким Чен Ыном и другими известными во всем мире личностями. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому», — написал бизнесмен и экс-президент.

Книга «Письма Трампу», которая стала второй с момента ухода его с поста президента, «включает подборку переписки с президентами, членами королевской семьи, знаменитостями и титанами бизнеса», как писал в марте портал Axios. Каждый отрывок — с фото упомянутой знаменитости и «оригинальным комментарием».

На сайте интернет-магазина, где представлены «Письма Трампу» указано, что с 25 апреля ее можно приобрести за $99, а с подписью Трампа — за $399.

Пишите письма: Дональд Трамп обнародует переписки с лидерами стран
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О способности легко договариваться с политическими лидерами Трамп говорил неоднократно и на посту президента США, и вне его.

11 апреля он назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что «эти люди — лучшие в своей игре».

В конце февраля Трамп озвучил очередное предвыборное обещание на митинге своих сторонников во Флориде: в случае переизбрания на пост американского президента он позвонит Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

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