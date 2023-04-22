МОК осудил Украину за запрет своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами

Украинское правительство зашло слишком далеко в своей угрозе перестать финансировать спортсменов, которые будут выступать на соревнованиях с участием России или Белоруссии. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам олимпийской солидарности Джеймс Маклеод.

«Мы не верим, что решения правительств, будь то Украины, России или любого другого, должны влиять на возможности спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию», — цитирует его заявление портал Inside the Games.

Маклеод также добавил, что это неблагоприятное положение и исполкому МОК придется обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее, 13 апреля, министерство молодежи и спорта Украины запретило гражданам участвовать в международных соревнованиях, если там же выступают команды из РФ и Белоруссии. Нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии атлетам, связанных с вооруженными силами и органами безопасности РФ.

В ответ на такое заявление МОК президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.