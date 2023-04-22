Нутрициолог рассказала о полезных фруктах в весенний период

Фрукты весной являются самым главным источником витаминов. Как рассказала врач-терапевт и нутрициолог, главный врач клиники Biogena, врач превентивной медицины Анна Киреева в субботу, 22 апреля, лучше всего есть цитрусовые, смородину, бананы и ананас.

«Витамин С помогает поддерживать железо в крови на достаточном уровне. Его получают из цитрусовых, ягод шиповника, клубники, смородины. Также в цитрусовых фруктах много калия. Калий снижает уровень артериального давления, что может помочь людям, страдающим от гипертонии», — рассказала терапевт «Газете.Ru».

Апельсины полезны не только благодаря содержащемуся в них витамину С. Этот фрукт также богат фолиевой кислотой, которая необходима организму человека для хорошей работы нервной и репродуктивной систем.

Фрукты помогают предотвратить гиповитаминозный стресс. Чтобы укрепить иммунную и эндокринную системы в весенний период, следует употреблять продукты оранжевого и зеленого цветов, в которых содержится витамин А, например апельсины и яблоки.

Также отмечается польза бананов, которые богаты пектином, калием, фтором, натрием и витаминами группы В. Этот высокоэнергетический продукт быстро повышает уровень сахара в крови, что дает заряд бодрости для физических и умственных нагрузок.

Нутрициолог подчеркнула, что отличным источником клетчатки является ананас. Он также содержит марганец, кальций. Несмотря на низкое содержание калорий, ананас повышает чувство сытости и даже способствует стабилизации уровня сахара в крови.

«Ананасы богаты ферментом бромелаин, который играет роль мощного противовоспалительного средства, а также антиоксидантным витамином С, который обладает противовоспалительными свойствами, помогающим уменьшить боль в суставах, вызванную остеоартритом, поддержать здоровье иммунной системы и снизить риск сердечных заболеваний», — добавила Анна Киреева.

Ранее, 17 апреля, диетолог назвала авокадо и овес самыми полезными продуктами для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она также отметила пользу семян льна, нута, малины и брокколи, которые подойдут для профилактики заболеваний кишечника.