Российский теннисист Рублев вышел в финал второго турнира ATP подряд

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над словаком Алексом Молчаном в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Боснии и Герцеговине. Матч состоялся в субботу, 22 апреля, в Баня-Луке.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Обыграв Молчана, Рублев вышел в финал турнира, где встретится с победителем матча между сербскими теннисистами Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем.

Российский теннисист победил в восьмой игре подряд, при этом не потерпев ни одного поражения в играх на грунтовом покрытии в нынешнем сезоне.

Турнир в Баня-Луке — второй подряд турнир, в финал которого вышел россиянин. На прошлой неделе Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло и 16 апреля обыграл в нем датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 36 минут. Это первая победа российского теннисиста в турнире серии «Мастерс».

До этого он доходил до финалов в Монте-Карло и Цинциннати в 2021 году. Всего на его счету 13 титулов в одиночном разряде.

После победы в Монте-Карло Рублев поднялся на пятое место в гонке ATP.