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Мужчина раскрыл мотив убийства любовницы и ее дочери в 2016 году в Подмосковье

В Подмосковье мужчина признался в убийстве любовницы и ее дочери в 2016 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 22 апреля выяснили подробности убийства в Дмитрове Московской области, где мужчина убил свою 43-летнюю любовницу и ее 14-летнюю дочь-подростка. Он признал свою вину.

В распоряжении «Известий» появились фотографии с обвиняемым, а также фото сарая, где были найдены тела убитых.

Выяснилось, что к преступлению имеет отношение также и жена злоумышленника, которая застала его с любовницей и устроила сцену ревности. Мужчина принял решение расправиться с возлюбленной и ее дочерью, а свою жену попросил помочь в организации преступления. Сейчас правоохранители разыскивают супругу обвиняемого.

В полицию в октябре 2016 года обратился муж убитой женщины. Он заявил, что она и их дочь не выходят на связь на протяжении нескольких дней. Следователи возбудили уголовное дело и начали разыскивать пропавших. Выяснилось, что любовник женщины исчез из поля зрения сразу же после совершения убийства.

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В сентябре прошлого года в Москве мужчина из ревности зарезал мужа своей бывшей возлюбленной. Тело погибшего обнаружили на Люблинской улице. За несколько дней до трагедии задержанный угрожал супругу экс-возлюбленной. По информации источника, убитый даже написал заявление в полицию, в котором рассказал об угрозах в свой адрес.

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