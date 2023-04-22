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СМИ узнали о нецензурных высказываниях Бориса Джонсона в общении с подчиненными

The Times: экс-премьер Британии Борис Джонсон называл себя «фюрером» и нецензурно обзывал подчиненных
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Фото: REUTERS/McQuillan/Pool
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Британский политик Борис Джонсон, будучи премьер-министром Соединенного Королевства, называл себя при своих подчиненных «фюрером» и «королем, принимающим решения». Об этом сообщила газета The Times, опубликовав 21 апреля отрывок из новой книги Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла о премьерстве Джонсона «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри».

«Я должен держать всё под контролем. Я фюрер. Я король, который принимает решения», — приводятся слова экс-премьера Великобритании в опубликованном отрывке.

Также, судя по утверждению авторов книги, Джонсон, занимая пост главы британского правительства, нецензурно обзывал критиков внутри Консервативной партии, а также резко выражался в адрес бывшего редактора издания The Sunday Times Эммы Такер.

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Ранее, в конце марта, Джонсон извинился перед парламентом за то, что ввел его в заблуждение относительно вечеринок во время пандемии коронавируса. Джонсон назвал свои заявления по делу о вечеринках «честными, но непреднамеренно вводящими в заблуждение». Он отметил, что не был предупрежден о незаконности мероприятий на Даунинг-стрит, а также что он получал информацию о соблюдении антиковидных ограничений.

Бывший премьер дал показания по делу о проведении вечеринок в разгар пандемии коронавируса, которое рассматривает парламентский комитет по привилегиям. Ему грозит отстранение от работы в палате общин на десять дней, что может запустить процесс лишения депутатского мандата.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщала, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

31 января 2022 года Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что, прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции. 7 июля 2022 года Джонсон всё-таки объявил о своей отставке, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков.

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