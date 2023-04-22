Найденный в Белгороде боеприпас уничтожили на полигоне

Боеприпас, найденный ранее в Белгороде, уничтожили на полигоне 22 апреля. Видео уничтожения опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — написал Гладков.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина Гладков сообщил ранее в этот же день. Он отметил, что в связи с инцидентом оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от места находки.

Глава МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, в свою очередь, отметил, что в связи с обнаружением боеприпаса был введен уровень опасности регионального уровня. При этом он добавил, что, по оценке специалистов-взрывотехников, найденный боеприпас не взрывоопасен. Он отметил, что было принято решение вывезти найденный снаряд на специальный полигон для уничтожения.

До этого, 20 апреля, Гладков сообщил о сильном взрыве в Белгороде, в результате чего на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 м. Число пострадавших при происшествии составило три человека. Причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса при выполнении над городом полета сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего были повреждены жилые строения.