Аферисты обманули пенсионера из Москвы на 44 млн рублей

Аферисты сняли с банковских счетов 78-летнего москвича 44 млн рублей. Об этом в субботу, 22 апреля, уведомил источник «Известий».

Свою схему обмана они начали применять на практике с этим человеком еще летом 2022 года, рассказав пенсионеру по телефону, якобы на его счета поступили «подозрительные переводы» от «начальника отдела банка», которые нужно вернуть, желательно частями. Пенсионер ответил лжесотруднику службы безопасности, что ему надо лечь в больницу на долгое время и связи не будет.

Мошенники дождались его выписки. Как только мужчина вернулся домой, злоумышленники сразу же с ним связались. В течение месяца они требовали сообщать коды из SMS-сообщений от банка.

Когда потерпевший решил самостоятельно проверить счета и обратился в банк, узнал, что они пусты.

«Весь март от имени пенсионера были осуществлены несанкционированные переводы на суммы по 2, 5, 20 млн рублей на чужие счета», — сказал источник издания.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

19 февраля стало известно о том, что пензенский пенсионер перевел аферистам 45 тыс. рублей. Пожилому мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина заявил, что на имя потерпевшего якобы незаконно пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, лжеполицейский предложил самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.