Индийская ракета-носитель вывела на орбиту сингапурские спутники

Индийская ракета отправилась на орбиту, сообщила индийская организация космических исследований. Носитель стартовал с сингапурскими спутниками, передает телеканал «Известия». Запуск осуществили с площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана. Один из спутников делает снимки высокого разрешения. Кадры будут использовать различные ведомства Сингапура. Второй спутник отвечает за передачу данных в космосе на высокой скорости.

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