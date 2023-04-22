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Появились кадры с места эвакуации в Белгороде из-за найденного боеприпаса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» есть кадры из пункта временного размещения в Белгороде, куда в настоящее время эвакуируют жителей в связи с обнаружением в субботу, 22 апреля, боеприпаса.

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, эвакуированные жильцы будут обеспечены всем необходимым — водой, горячим питанием и медикаментами.

«Происходит перевоз жителей в безопасное место. Определено два периметра — 100 и 200 м. По стометровому периметру жители уже выведены из своих помещений. Мы проверяем дополнительно каждую квартиру, чтобы убедиться, что не осталось граждан в помещениях», — рассказал глава города журналистам.

Глава МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, в свою очередь, отметил, что в связи с обнаружением боеприпаса был введен уровень опасности регионального уровня. При этом он добавил, что, по оценке специалистов-взрывотехников, найденный боеприпас не взрывоопасен.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее в этот же день. Глава региона отметил, что в связи с инцидентом оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от места находки.

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Отмечалось, что для эвакуации жителей было выделено 90 единиц транспорта. Пункты сбора организовали на улицах Шаландина и Губкина.

Чуть позднее Гладков сообщил, что найденный снаряд был вывезен из города на полигон для обезвреживания.

До этого, 20 апреля, Гладков сообщил о сильном взрыве в Белгороде, в результате чего на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 м. Число пострадавших при происшествии составило три человека. Причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса при выполнении над городом полета сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего были повреждены жилые строения.

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