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Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля

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Фото: REUTERS/IMAGO/Frank Sorge
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Международный аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля из-за забастовки работников служб безопасности. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 апреля, заявлении аэропорта.

«Из-за запланированной предупредительной забастовки в понедельник вылеты будут невозможны», — написано в сообщении.

Отмечается также, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы.

Пассажиров, которых коснулась отмена рейсов, просят связаться со своей авиакомпанией или туроператором для получения информации о перебронировании и альтернативных вариантах путешествия.

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19 апреля забастовки сотрудников аэропортов, приведшие к отмене сотен рейсов, прошли в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга. Сообщалось, что всего было отменено около 300 рейсов, что в целом затронуло около 80 тыс. путешественников.

Как отмечал портал reisereporter, немецкий профсоюз Verdi, который проводит забастовки, требует надбавок за работу в ночное время, субботу, воскресенье и праздничные дни, а также более строгих правил коллективных переговоров в отношении оплаты сверхурочных. Однако пока прорыва в переговорах с Федеральной ассоциацией предприятий авиационной безопасности не произошло. Вот почему Verdi теперь хочет еще больше усилить давление, указал портал.

До этого, 27 и 28 марта, в Германии прошла крупнейшая с 1992 года забастовка сразу нескольких профсоюзов. Тогда в семи федеральных землях из 16 не ходил общественный транспорт. Многие жители вынужденно пересели на личные автомобили. Помимо этого было парализовано железнодорожное сообщение. Кроме того, почти все рейсы были отменены в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне. Из крупных аэропортов работает только берлинский.

Забастовки проходили в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне — Вестфалии.

Стачки стали следствием нескольких тарифных конфликтов. В частности, профсоюз Verdi потребовал повышения заработной платы на 10,5% для 2,5 млн государственных служащих. Другой профсоюз EVG просит увеличения окладов для работников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков. Забастовки проходят в преддверии очередного раунда тарифных переговоров.

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