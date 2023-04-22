Жительница Артемовска рассказала «Известиям» о бесчинствах ВСУ

Жителям Артемовска (украинское название — Бахмут) пришлось в прямом смысле слова выживать и терпеть бесчинства боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока они находились в ожидании освобождения города. Об этом 22 апреля рассказала «Известиям» жительница Артемовска Любовь Михалицкая.

Женщина сообщила, что власти Украины в декабре и январе усилили обстрелы города, а с февраля начали охоту за маленькими детьми. Для того, чтобы их не изъяли, детей приходилось прятать. В феврале и марте обстрелы города участились, к домам регулярно подъезжали украинские танки и обстреливали жилища, добавила она. Люди в это время прятались в подвалах.

«А потом систематически танки приезжали, как на работу. Украинские танки. ВСУ слышали, что у нас дети. Им же рты не закроешь, они все равно кричат, их слышно. Стреляли прямо в подъезды, у нас даже ступенек не было», — отметила рассказчица.

Михалицкая также добавила, как прятавшиеся в подвалах жители своими ушами слышали разговор, в котором военнослужащие ВСУ обсуждали планы по зачистке домов даже с женщинами и детьми.

«Приказ не обсуждается, надо зачищать, они сепаратисты», — привела она слова из услышанного разговора.

Также она добавила, что добираться до места эвакуации ей было очень трудно, поскольку украинские боевики расстреливали мирных людей, уходивших с российскими бойцами. Женщина отметила, что ее семья осознанно дожидалась прихода российских сотрудников ЧВК «Вагнер» и обрадовалась, наконец-то услышав русскую речь. По ее словам, убегать ее семье приходилось под пулями, так как боевики обстреливали уходивших. Михалицкая заявила, что уезжать на Украину для нее было неприемлемым.

Ранее 22 апреля житель Артемовска Евгений, которого эвакуировали в Луганскую Народную Республику (ЛНР), рассказал «Известиям», что его жене пришлось рожать в подвале. На данный момент супруга Евгения и малыш находятся в больнице в ЛНР, их здоровью ничто не угрожает. Мужчина также подчеркнул, что его семья чуть не погибла. С его слов, украинских националистов остановило то, что в убежище находились маленькие дети.

Бои за Артемовск продолжаются. 22 апреля Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении от боевиков ВСУ освобождены три квартала в западной части города.

В середине апреля украинские боевики заминировали в подвале в Артемовске целую семью: мужчину, женщину и маленьких детей. ВСУ установили на дверях подвала гранату, чтобы никто не смог выбраться из помещения живым. Однако российским военным удалось спасти людей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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