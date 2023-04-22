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Жительница Артемовска рассказала «Известиям» о бесчинствах ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жителям Артемовска (украинское название — Бахмут) пришлось в прямом смысле слова выживать и терпеть бесчинства боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока они находились в ожидании освобождения города. Об этом 22 апреля рассказала «Известиям» жительница Артемовска Любовь Михалицкая.

Женщина сообщила, что власти Украины в декабре и январе усилили обстрелы города, а с февраля начали охоту за маленькими детьми. Для того, чтобы их не изъяли, детей приходилось прятать. В феврале и марте обстрелы города участились, к домам регулярно подъезжали украинские танки и обстреливали жилища, добавила она. Люди в это время прятались в подвалах.

«А потом систематически танки приезжали, как на работу. Украинские танки. ВСУ слышали, что у нас дети. Им же рты не закроешь, они все равно кричат, их слышно. Стреляли прямо в подъезды, у нас даже ступенек не было», отметила рассказчица.

Михалицкая также добавила, как прятавшиеся в подвалах жители своими ушами слышали разговор, в котором военнослужащие ВСУ обсуждали планы по зачистке домов даже с женщинами и детьми.

«Приказ не обсуждается, надо зачищать, они сепаратисты», — привела она слова из услышанного разговора.

Также она добавила, что добираться до места эвакуации ей было очень трудно, поскольку украинские боевики расстреливали мирных людей, уходивших с российскими бойцами. Женщина отметила, что ее семья осознанно дожидалась прихода российских сотрудников ЧВК «Вагнер» и обрадовалась, наконец-то услышав русскую речь. По ее словам, убегать ее семье приходилось под пулями, так как боевики обстреливали уходивших. Михалицкая заявила, что уезжать на Украину для нее было неприемлемым.

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Ранее 22 апреля житель Артемовска Евгений, которого эвакуировали в Луганскую Народную Республику (ЛНР), рассказал «Известиям», что его жене пришлось рожать в подвале. На данный момент супруга Евгения и малыш находятся в больнице в ЛНР, их здоровью ничто не угрожает. Мужчина также подчеркнул, что его семья чуть не погибла. С его слов, украинских националистов остановило то, что в убежище находились маленькие дети.

Бои за Артемовск продолжаются. 22 апреля Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении от боевиков ВСУ освобождены три квартала в западной части города.

В середине апреля украинские боевики заминировали в подвале в Артемовске целую семью: мужчину, женщину и маленьких детей. ВСУ установили на дверях подвала гранату, чтобы никто не смог выбраться из помещения живым. Однако российским военным удалось спасти людей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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