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Гладков сообщил о вывозе боеприпаса с территории жилого сектора в Белгороде

Губернатор Белгородской области Гладков: боеприпас вывезли с территории жилого сектора в Белгороде
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Фото: соцсети
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Боеприпас, ранее найденный саперами в жилом секторе на улице Шаландина в Белгороде, вывезли из города на полигон для обезвреживания. Об этом сообщил 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона отметил, что после обнаружения боеприпаса оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от места находки. Губернатор также добавил, что всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана.

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Об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина Гладков сообщил ранее в этот же день. Отмечалось, что для эвакуации жителей близлежащих домов было выделено 90 единиц транспорта. Пункты сбора организовали на улицах Шаландина и Губкина.

Чуть позднее глава МЧС по Белгородской области Сергей Потапов сообщил, что найденный боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен. Он добавил, что после того, как будет завершена эвакуация жителей, боеприпас поднимут при помощи автокрана и вывезут на специальный полигон для уничтожения.

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