В МЧС заявили, что найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен. Об этом журналистам сообщил глава МЧС по Белгородской области 22 апреля.
«В Белгороде <...> обнаружен боеприпас большой мощности. В связи с этим решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим ЧС регионального уровня. Сейчас взрывотехники оценили обстановку», — рассказал он.
Боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, уточнил глава МЧС. Он также добавил, что после того, как будет завершена эвакуация жителей, боеприпас поднимут при помощи автокрана и вывезут на специальный полигон для уничтожения.
Ранее в этот губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15. В связи с ЧП оперативный штаб реагирования принял решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м.
Для эвакуации было выделено 90 единиц транспорта. Пункты сбора организованы на улицах Шаландина и Губкина.
По данным Telegram-канала 112, в городе обнаружили боеприпас ФАБ-500.
Ранее, 20 апреля, Гладков сообщил о сильном взрыве в Белгороде, в результате чего на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 м. Число пострадавших составило три человека.
Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса при выполнении над городом полета сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего были повреждены жилые строения.