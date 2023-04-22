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На рынке жилья бизнес-класса Москвы наступило затоваривание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совокупный объем предложения квартир бизнес-класса на первичном рынке жилья в старых границах Москвы за год вырос более чем на 50%, спрос при этом упал до 60%. Об этом "Известиям" сообщили аналитики компании "Бон Тон".

По итогам марта в реализации находилось 1,05 млн кв. м (+5,3% за месяц, +50,2% за год) и 15,8 тыс. лотов (+5,3% за месяц, +55,3% за год), уточнили эксперты.

«На первичном рынке квартир бизнес-класса несколько месяцев подряд наблюдается прирост объемов предложения, что связано с двумя факторами. Первый – вывод новых проектов и корпусов в уже существующих проектах, особенно в масштабных от ведущих застройщиков. Вторым фактором является снижение спроса. Несмотря на то, что март частично отыграл снижение спроса предыдущих месяцев, в целом, конец 2022 года и начало 2023 г. для бизнес-класса был тяжелым. Годовое падение спроса составило 50-60%», - сказала управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

По данным аналитиков, с начала года в реализацию вышло 5 новых проектов бизнес-класса с квартирами. В прошлом году за этот же период было зафиксировано только 2 проекта.

Большая часть экспозиции приходится на три округа: ЮАО – 23,5% (+1,7% за месяц, +1,9% за год), ЗАО – 20,0% (-1,7% за месяц, +0,1% за год) и СЗАО – 18,5% (+2,9% за месяц, -2,7% за год), отметили эксперты.

За год размер предложения вырос во всех округах, кроме ЮЗАО, где объем предложения сократился на 4,1%, рассказали в компании.

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По информации аналитиков, больше всего объем предложения увеличился в 3 округах: в ЦАО объем предложения вырос в 2,2 раза (с 28,6 до 61,7 тыс. кв. м), в ЮВАО – в 2 раза (с 30,1 до 59,8 тыс. кв м), ВАО – в 1,8 раз (с 8,7 до 15,4 тыс. кв. м).

Также специалисты сообщили, что большая доля предложения реализуется без отделки 66,2% лотов (-1,5% за месяц, +9,8% за год). С разными видами отделки реализуется 33,8% лотов (+1,5% за месяц, -9,8% за год): на долю предложения с предчистовой отделкой приходится 26,8% (+2,5% за месяц, -9,7% за год), с отделкой – 6,6% (-1,5% за месяц, -0,6% за год), с отделкой, мебелью и кухней – 0,4% (0%% за месяц, +0,4% за год), сообщили аналитики.

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