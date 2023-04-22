Минобороны опубликовало видео уничтожения десантниками РФ позиций ВСУ в лесу

Министерство обороны РФ обнародовало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором украинские боевики перед ликвидацией посмотрели в камеру российского беспилотника. Кадры были опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства в субботу, 22 апреля.

Сообщается, что бойцы российских воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно уничтожили опорные пункты позиции боевиков ВСУ около населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) несколькими точными залпами самоходных орудий «Нона-С».

На видеокадрах видно, что украинские военнослужащие заметили разведывательный дрон и даже посмотрели в его камеру, но отреагировать не успели. Координаты их укреплений уже были переданы российским артиллеристам-десантникам, которые нанесли поражающий удар по боевикам, уничтожив их.

Ранее, 17 апреля, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал тренировку штурмовых подразделений ВДВ. Он рассказал, как военнослужащие работают под контролем инструктора, чтобы в реальном бою все действия были доведены до автоматизма. Была показана координирующая работа оператора беспилотника.

До этого, 13 апреля, подразделения ВДВ уничтожили из САУ «Нона» живую силу и командно-наблюдательные пункты ВСУ, оборудованные в лесу. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществлялись с квадрокоптеров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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