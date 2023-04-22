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Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»

Карчаа: США своими некорректными заявлениями хотят омрачить церемонию на АЭС «Аккую»
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Фото: АЭС «Аккую»
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Представители США, заявив о своих «неприкосновенных» технологиях на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), хотят омрачить предстоящую торжественную церемонию завоза ядерного топлива на площадку строящейся с участием России АЭС «Аккую» в Турции. Такое мнение выразил 22 апреля советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Есть еще один момент — он крайне важный, мы его ждем 27 апреля в Турции, когда будет доставлено ядерное топливо [на «Аккую»]. Кому-то в том числе хочется омрачить это событие и поиграть у нас на нервах», — заметил Карчаа в комментарии каналу «Россия 24».

Карчаа уже подчеркивал, что сделанные Вашингтоном заявления стали новым этапом психологического давления на коллектив ЗАЭС.

Он также отметил, что Россия является очень крупным игроком на мировом рынке строительства АЭС. Поэтому заявления США о том, что у них есть какие-то свои «технологии» на Запорожской АЭС, являются обычными американскими методами выжимания с рынка конкурентов «посредством таких хамских абсолютно, нахрапистых действий», добавил Карчаа.

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Ранее, 18 апреля, министерство энергетики США предупредило госкорпорацию «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС якобы находятся американские ядерные технологии и содержатся технические данные, подлежащие экспортному контролю со стороны Вашингтона. Как отмечал телеканал CNN, Вашингтон призвал Москву «не трогать» эти «ядерные технологии». Министерство предупредило, что неавторизованный доступ к ним будет считаться нарушением законодательства США.

Как отметили эксперты в РФ, речь шла о неких расчетных кодах, которые связаны с эксплуатацией ядерного топлива компании Westinghouse на ряде энергоблоков Запорожской АЭС. Однако российские специалисты в данных кодах совершенно не нуждаются, отметили эксперты.

19 апреля министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что 27 апреля на АЭС «Аккую», которую строит на юге Турции «Росатом», будет доставлено первое ядерное топливо. После того как будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, атомная электростанция сможет производить 10% электроэнергии, используемой в стране.

Ранее, 6 апреля, президент России Владимир Путин провел встречу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, в ходе которой они обсудили в том числе и АЭС «Аккую». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет участие в церемонии загрузки.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

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