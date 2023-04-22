Пропавшие в Геленджике девочки найдены живыми

Пропавшие в Геленджике девочки 9 и 15 лет благополучно найдены. Об этом 22 апреля сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Девочки найдены. Живы и здоровы. Проверка продолжается», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом прокуратура продолжает начатую проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по факту их самовольного ухода из дома.

О пропаже детей ведомство сообщило ранее в этот день. Как стало известно, проживающие в Геленджике две девочки 21 апреля около 14:00 без согласия законных представителей покинули домовладения и отправились на прогулку в неизвестном направлении. Пропажу младшего ребенка родители сами обнаружили ночью, а родителям старшей девочки сообщили о ее исчезновении полицейские.

27 января в Волгограде нашли двух пропавших девочек и мальчика. За три дня до этого они ушли из дома в Ленинском районе Волгоградской области. В отношении детей преступлений не совершалось.