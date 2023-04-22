Министр обороны Италии призвал разрешить конфликт на Украине переговорами

Конфликт на Украине можно урегулировать только путем прямых переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это <...> прекратить столкновение и постараться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», — сказал он в интервью газете La Stampa 22 апреля.

Глава итальянского оборонного ведомства подчеркнул, что Италия продолжает оказывать Украине посильную военную помощь, а также наравне с этим предпринимает попытки добиться мирного урегулирования. Вместе с тем министр выразил мнение, что ООН утратила способность «тушить конфликты», а Совет Безопасности Организации Объединенных Наций блокируют такие постоянные его члены, как США.

В Москве неоднократно отмечали, что не отказываются от мирных переговоров с украинской стороной. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил 7 апреля, что и президент, и другие представители РФ не раз говорили, что не отказываются от переговоров по Украине, но диалог должен проводиться на основании российских интересов.

Ранее, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине заявил, что чудодейственного средства для разрешения украинского кризиса нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

До этого, 5 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, выразил мнение, что вероятность проведения мирных переговоров не одобрят президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ, поэтому вариант с нахождением компромисса исключен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных