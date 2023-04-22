Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета
В Белгороде обнаружен взрывоопасный предмет на улице Шаландина, 15. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В связи с ЧП оперативный штаб реагирования принял решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м.
«По предварительным данным, это более 3 тыс. человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана», — отметил Гладков в Telegram-канале.
Взрывотехники Минобороны РФ будут обезвреживать опасный предмет на полигоне. На время транспортировки устройства людей вывезут в пункты временного размещения, где им будет предоставлено всё необходимое.
Для эвакуации людей выделено 90 единиц транспорта. Пункты сбора организованы на улицах Шаландина и Губкина.
По данным Telegram-канала 112, в городе обнаружили боеприпас ФАБ-500.
Ранее, 20 апреля, губернатор Гладков сообщил о сильном взрыве в Белгороде, в результате чего на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 м. Число пострадавших при происшествии составило три человека.
Причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса при выполнении над городом полета сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего были повреждены жилые строения.
Дорожное полотно, в котором в результате инцидента образовалась воронка радиусом 20 м, будет восстановлено до понедельника, 24 апреля, заверил Гладков.