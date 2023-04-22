Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В МЧС заявили, что найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Армия
Рогов сообщил о ликвидации более 70 дронов ВСУ у ЗАЭС с помощью «дронобоек»
Мир
Президент Венгрии отклонила законопроект об однополых браках
Армия
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами для РСЗО
Экономика
СМИ сообщили об ослаблении доллара как резервной валюты в десять раз
Армия
«Известия» узнали о провале контрнаступления ВСУ в ЛНР
Мир
Президент Финляндии выступил против закрытия консульства РФ на Аландских островах
Мир
NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года
Армия
В Запорожской области заявили о случаях массового перехода ВСУ на сторону РФ
Экономика
СМИ сообщили о призыве ЦБ к коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов
Армия
Минобороны опубликовало видео уничтожения десантниками РФ позиций ВСУ в лесу
Армия
Российские силы освободили три квартала в западной части Артемовска за сутки
Мир
The Times указала на риск потери Киевом контроля над небом из-за нехватки ПВО

Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Губернатор Гладков сообщил об эвакуации в Белгороде трех тысяч человек из-за авиабомбы
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгороде обнаружен взрывоопасный предмет на улице Шаландина, 15. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В связи с ЧП оперативный штаб реагирования принял решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м.

«По предварительным данным, это более 3 тыс. человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана», — отметил Гладков в Telegram-канале.

Взрывотехники Минобороны РФ будут обезвреживать опасный предмет на полигоне. На время транспортировки устройства людей вывезут в пункты временного размещения, где им будет предоставлено всё необходимое.

Для эвакуации людей выделено 90 единиц транспорта. Пункты сбора организованы на улицах Шаландина и Губкина.

По данным Telegram-канала 112, в городе обнаружили боеприпас ФАБ-500.

Взрывная работа: как несут службу современные российские саперы
Инженерные войска отмечают 320-летие со дня основания

Ранее, 20 апреля, губернатор Гладков сообщил о сильном взрыве в Белгороде, в результате чего на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 м. Число пострадавших при происшествии составило три человека.

Причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса при выполнении над городом полета сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего были повреждены жилые строения.

Дорожное полотно, в котором в результате инцидента образовалась воронка радиусом 20 м, будет восстановлено до понедельника, 24 апреля, заверил Гладков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023