В Геленджике ведутся поиски двух пропавших девочек

Две девочки 9 и 15 лет пропали в городе Геленджике Краснодарского края. Как сообщили в прокуратуре региона 22 апреля, правоохранительные органы начали поиски детей.

«По предварительной информации, 21 апреля 2023 года, около 14:00, две девочки, проживающие в Геленджике, без согласия законных представителей покинули домовладения и отправились на прогулку в неизвестном направлении», — указано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Известно, что пропажу младшей девочки ее родители сами обнаружили ночью, а родителям старшей сообщили о пропаже ребенка полицейские.

Позднее, в 12:50, в ведомстве сообщили, что девочки найдены живыми и здоровыми. При этом проверка продолжается.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух пропавших школьников. Как сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Легион-Спас74», в одной из ориентировок говорится о пропаже мальчика 11 лет, который вышел из своего дома на улице Советской. Также разыскивается 12-летняя девочка, которая в тот же день вышла из дома на улице Суворова.

27 января в Волгограде нашли двух пропавших девочек и мальчика. За три дня до этого они ушли из дома в Ленинском районе Волгоградской области. В отношении детей преступлений не совершалось.