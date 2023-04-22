Золотой дракон из бамбуковых плотов поразил китайских зрителей
Гигантский золотой дракон из плотов преодолел реку Юлонг в китайской провинции Гуанси. Длина сооружения составила около 700 метров. На его изготовление потребовалось 56 бамбуковых плотов, передает телеканал «Известия». Они символизируют этнические меньшинства Китая. Чтобы посмотреть на дракона, к берегам Юлонг пришли сотни зрителей.
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