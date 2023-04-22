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Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Украиной Рыльского района
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Курской области
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Рыльский район Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов», — написал он в своем Telegram-канал 22 апреля.

По словам губернатора, жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но были повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению всех повреждений, как только станет безопасно, добавил Старовойт.

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Украинская армия практически постоянно подвергает обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Ранее, 15 апреля, украинские военные обстреляли приграничные села Глушковского района Курской области. В результате были частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадавших и разрушений нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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