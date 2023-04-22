Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района
Рыльский район Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов», — написал он в своем Telegram-канал 22 апреля.
По словам губернатора, жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но были повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.
Бригады приступят к восстановлению всех повреждений, как только станет безопасно, добавил Старовойт.
Украинская армия практически постоянно подвергает обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.
Ранее, 15 апреля, украинские военные обстреляли приграничные села Глушковского района Курской области. В результате были частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадавших и разрушений нет.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.