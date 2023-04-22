На Украине сообщили о взрыве в Черноморске Одесской области
В городе Черноморск Одесской области утром произошел взрыв. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило украинское издание «Общественное».
По данным СМИ, информацию о взрыве подтвердили в полиции. Причины происшествия устанавливаются.
21 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Запорожье и Днепропетровской области слышны взрывы. Издание подчеркивало, что воздушная тревога была объявлена также в Харькове.
До этого, 19 апреля, сообщалось, что взрывы прозвучали в городе Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) на Украине. Также, по данным издания Страна.ua, сирены прозвучали и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).
Тогда же местные жители поделились кадрами происходящего в соцсетях, запечатлев яркие вспышки, которые озарили небо над Киевом и областью после объявления воздушной тревоги.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как тогда объяснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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