В Подмосковье автомобиль во дворе насмерть сбил женщину
В поселке Горки-2 Одинцовского района машина наехала на пожилую женщину, в результате чего она скончалась. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 22 апреля.
По его данным, трагедия произошла 21 апреля в дворовом проезде поселка около семи часов вечера. Водитель фургона Peugeot Boxer при движении задним ходом совершил наезд на проходящую мимо пожилую женщину. В результате она скончалась от полученных травм.
Подробностей произошедшего нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее, 17 апреля, в Псковской области водитель «УАЗа» сбил четырех пешеходов, а затем скрылся с места преступления. Позднее его личность установили. Двоих пострадавших доставили в больницу с травмами.