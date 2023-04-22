Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
В Челябинске опрокинулось маршрутное такси, в результате чего пострадали шестеро пассажиров. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу.
ДТП произошло в 11:10 (время местное) напротив дома 70в по Комсомольскому проспекту. Его обстоятельства в настоящее время выясняет Госавтоинспекция.
«Произошло опрокидывание маршрутного автобуса, в результате ДТП медицинская помощь оказана шести пассажирам маршрутного автобуса», — отметили в пресс-службе.
Ранее, 3 апреля, водитель такси погиб в результате ДТП в Троицке в Новой Москве. Как сообщил источник «Известий», автомобиль BMW на большой скорости обгонял маршрутку и врезался в такси, водитель которого не сумел уйти от столкновения.