В Иркутске разыскивают не вернувшегося домой школьника

В Иркутске полиция разыскивает 11-летнего мальчика, который в пятницу, 21 апреля, не вернулся домой после занятий в школе, сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию обратилась мать ребенка из микрорайона Березовый Ленинского округа. По данным оперативников, мальчик ушел из школы после того, как закончились занятия, но до настоящего времени его никто не видел, уточнило ведомство в Telegram-канале.

Для розыска организованы наряды полиции, поисковые группы из сотрудников правоохранительных органов и добровольцев.

Отмечается, что пятиклассник может быть дезориентирован.

Пятиклассник был одет в серую шапку, куртку и темно-синие брюки, обут в кроссовки темного цвета с оранжевыми вставками в виде волн, а с собой имел также серую сумку.

Ранее, 19 апреля, стало известно, что в подмосковной Балашихе пропала четырехлетняя девочка после того, как ее маму нашли мертвой под окнами многоэтажного дома. Ребенка после ЧП не видели.