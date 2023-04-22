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За сутки украинские националисты выпустили по ДНР более 100 натовских боеприпасов

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили за сутки 109 снарядов по ДНР
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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За сутки украинские националисты выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) 109 снарядов 155-милиметрового, натовского калибра.

Как в субботу, 22 апреля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале, под огнем оказались четыре населенных пункта: Донецк, Горловка, Макеевка и Владимировка.

Известно о повреждении трех жилых зданий в Донецке. Данные о человеческих жертвах не поступали.

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Ранее, 20 апреля, при обстреле Донецка погибла женщина. Накануне боевики ВСУ обстреляли город 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

16 апреля шесть человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, в пасхальную ночь в результате обстрела со стороны ВСУ района собора в Донецке погибла женщина. Снаряд упал рядом с автомобилем, где она находилась.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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