За сутки украинские националисты выпустили по ДНР более 100 натовских боеприпасов
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- За сутки украинские националисты выпустили по ДНР более 100 натовских боеприпасов
За сутки украинские националисты выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) 109 снарядов 155-милиметрового, натовского калибра.
Как в субботу, 22 апреля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале, под огнем оказались четыре населенных пункта: Донецк, Горловка, Макеевка и Владимировка.
Известно о повреждении трех жилых зданий в Донецке. Данные о человеческих жертвах не поступали.
Ранее, 20 апреля, при обстреле Донецка погибла женщина. Накануне боевики ВСУ обстреляли город 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
16 апреля шесть человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, в пасхальную ночь в результате обстрела со стороны ВСУ района собора в Донецке погибла женщина. Снаряд упал рядом с автомобилем, где она находилась.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.