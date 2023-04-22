Никита Михалков наградил победителей детского литературного конкурса
На церемонии награждения победителей VIII Международного конкурса имени Сергея Михалкова награды вручал сын советского писателя, председатель Российского фонда культуры, кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков. Он рассказал о важности «говорить детям правду».
«Надо правду говорить. С пониманием того, что дети — это будущий народ. Будет очень плохо, если из детей не получится народ, который сможет жить в нашей стране. Очень важно, чтобы стимулировались молодые и немолодые желания писать», — подчеркнул Михалков.
Кинорежиссер после вручения наград в Москве в пятницу, 21 апреля, заявил, что подобные конкурсы стоит делать государственными, потому что дети — это «дело государства».
«Сергей Михалков в очень зрелом возрасте писал детские стихи, как будто пишет ребенок для ребенка. Поэтому он так популярен. Очень важно сохранять в себе детство», — резюмировал народный артист РСФСР.
22 марта начался прием заявок на конкурс «Городская творческая мастерская» для всех возрастов. Всего в конкурсе восемь номинаций. Заявки принимаются до 8 июня.