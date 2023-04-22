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Никита Михалков наградил победителей детского литературного конкурса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На церемонии награждения победителей VIII Международного конкурса имени Сергея Михалкова награды вручал сын советского писателя, председатель Российского фонда культуры, кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков. Он рассказал о важности «говорить детям правду».

«Надо правду говорить. С пониманием того, что дети — это будущий народ. Будет очень плохо, если из детей не получится народ, который сможет жить в нашей стране. Очень важно, чтобы стимулировались молодые и немолодые желания писать», — подчеркнул Михалков.

Кинорежиссер после вручения наград в Москве в пятницу, 21 апреля, заявил, что подобные конкурсы стоит делать государственными, потому что дети — это «дело государства».

«Сергей Михалков в очень зрелом возрасте писал детские стихи, как будто пишет ребенок для ребенка. Поэтому он так популярен. Очень важно сохранять в себе детство», — резюмировал народный артист РСФСР.

Родом из детства: как судьба улыбнулась Сергею Михалкову
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22 марта начался прием заявок на конкурс «Городская творческая мастерская» для всех возрастов. Всего в конкурсе восемь номинаций. Заявки принимаются до 8 июня.

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