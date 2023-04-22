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Гаджиев объяснил победу Шлеменко его энергией и самоотдачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что судьи отдали победу в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александру Шлеменко из-за его энергии и стремления к победе.

Бой между Шлеменко и Ясубеем Эномото состоялся в ночь на 22 апреля. По словам Гаджиева, российский боец давал энергию этому поединку, больше стремился к досрочному завершению, что и понравилось судьям.

«Эномото работал красиво, где-то на результат, но он мог бы из себя больше выжать. А Саня выжимал из себя последнее. За это тоже в единоборствах накидывают баллы — за стремление поработать более зрелищно», — заявил он.

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В главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона.

Глава промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов заявил, что не поверил глазам, когда Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото. Он рассказал, что публика буквально разделилась на два лагеря во время боя. Однако сам глава промоушена был уверен в победе Эномото.

Впервые боксеры встретились в Москве в 2014 году, бой прошел по правилам ММА. Александр беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей.

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