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ФСБ обвинила замначальника лаборатории оружейного завода «Промтехнология» в госизмене

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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ФСБ обвинила замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичи в госизмене. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

Завод ООО «Промтехнология» выпускал промышленные охотничьи и спортивные винтовки в Москве под торговой маркой ORSIS.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Максимальный срок по вменяемой ему статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

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11 апреля сообщалось, что на Сахалине был задержан гражданин РФ, подозреваемый в государственной измене. По информации ФСБ, мужчина намеревался транзитом через территорию третьей страны выехать на Украину и там вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил (ВС РФ).

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