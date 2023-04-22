DM сообщила об отправке более 100 спецназовцев для эвакуации британцев из Судана

Британия направила более 100 спецназовцев на Ближний Восток, чтобы эвакуировать своих граждан из Судана. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Daily Mail.

Британские военнослужащие планируют действовать совместно с американскими коллегами. По информации газеты, свои военные самолеты также направили Япония и Нидерланды.

Британский МИД призвал всех граждан страны, находящихся в Судане, зарегистрировать свое присутствие. Они должны указать свое местонахождение, контактные данные и информацию о том, хотят ли они покинуть страну. Это позволит Лондону понять, сколько людей необходимо эвакуировать.

По информации Daily Mail, в Судане также может находиться порядка 16 тыс. граждан Соединенных Штатов.

Ранее в этот день силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

20 апреля спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения. Однако это возможно при международном посредничестве.

В свою очередь, Вооруженные силы Судана заявили о намерении передать власть под гражданское управление. Бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил, что армия не видит вариантов дипломатического решения вооруженного конфликта с СБР.