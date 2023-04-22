Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
Мир
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае победы на выборах
Происшествия
В Красноярске вооруженный молотком мужчина ограбил магазин
Происшествия
У Сахалина село на мель грузовое судно под флагом Либерии
Общество
Вильфанд назвал понедельник самым теплым днем апреля в Москве
Происшествия
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 балла
Мир
NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года
Мир
DM сообщила об отправке более 100 спецназовцев для эвакуации британцев из Судана
Происшествия
ФСБ обвинила замначальника лаборатории оружейного завода «Промтехнология» в госизмене
Мир
Офис Зеленского запланировал летом получить алгоритм по вхождению в состав НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве и области в субботу
Общество
Глава МАГАТЭ Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе Запорожской АЭС
Мир
Зеленский запретил присваивать географическим объектам связанные с РФ названия
Сюжет:

DM сообщила об отправке более 100 спецназовцев для эвакуации британцев из Судана

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Alain Uaykani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британия направила более 100 спецназовцев на Ближний Восток, чтобы эвакуировать своих граждан из Судана. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Daily Mail.

Британские военнослужащие планируют действовать совместно с американскими коллегами. По информации газеты, свои военные самолеты также направили Япония и Нидерланды.

Британский МИД призвал всех граждан страны, находящихся в Судане, зарегистрировать свое присутствие. Они должны указать свое местонахождение, контактные данные и информацию о том, хотят ли они покинуть страну. Это позволит Лондону понять, сколько людей необходимо эвакуировать.

По информации Daily Mail, в Судане также может находиться порядка 16 тыс. граждан Соединенных Штатов.

Достичь передела: что стоит за попыткой госпереворота в Судане
И почему за ситуацией в африканской республике так бдительно наблюдает Китай

Ранее в этот день силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

20 апреля спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения. Однако это возможно при международном посредничестве.

В свою очередь, Вооруженные силы Судана заявили о намерении передать власть под гражданское управление. Бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил, что армия не видит вариантов дипломатического решения вооруженного конфликта с СБР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023