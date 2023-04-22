На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 балла

В акватории Тихого океана Камчатского края зарегистрировали землетрясение с магнитудой в 4,2 балла. Об этом сообщило МЧС России в субботу, 22 апреля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, на расстоянии около 200 км к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

6 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 4,9 балла в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами в Сахалинской области. Подземные толчки ощутили жители островов Итуруп и Кунашир.