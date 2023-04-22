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Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве и области в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят от 15 до 17 градусов выше нуля, ночью — понижение до +3 градусов.

На территории Московской области температура воздуха составит 12 градусов тепла в минимальном выражении, 17 градусов — в максимальном в дневное время суток. Ночью ожидается похолодание вплоть до нулевой отметки, местами — до –2 градусов.

Прогнозируется ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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19 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам солнечные теплые выходные. Синоптик отметил, что 22–23 апреля будет много солнца и голубое небо, а температура будет выше нормы примерно на один градус.

Ранее в этот же день специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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