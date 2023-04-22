Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве и области в субботу
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве столбики термометров отобразят от 15 до 17 градусов выше нуля, ночью — понижение до +3 градусов.
На территории Московской области температура воздуха составит 12 градусов тепла в минимальном выражении, 17 градусов — в максимальном в дневное время суток. Ночью ожидается похолодание вплоть до нулевой отметки, местами — до –2 градусов.
Прогнозируется ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
19 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам солнечные теплые выходные. Синоптик отметил, что 22–23 апреля будет много солнца и голубое небо, а температура будет выше нормы примерно на один градус.
Ранее в этот же день специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.