Украинский депутат рассказала о поставках ЗРК Hawk без радаров

Украина в качестве военной помощи получила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk без радаров, сообщило издание Foreign Policy.

«Украина <...> пытается временно заменить американские Patriot <...> советскими ракетами «Бук» и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который армия США перестала использовать в 1990-х годах и который прибыл на Украину без радаров», — говорится в материале от 20 апреля со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову.

В материале не уточняется, какая страна прислала данные ЗРК.

Устинова отметила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но из-за нехватки вооружения дату начала «отодвинули на неопределенный срок».

21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина с текущим уровнем натовской поддержки может достичь успеха при контрнаступлении, когда найдет для этого подходящий момент. Он также выразил уверенность, что Киев так или иначе нуждается в мощной помощи Запада. По прогнозам пресс-секретаря, киевское контрнаступление ожидается примерно через месяц.

При этом 16 апреля газета The Washington Post написала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.