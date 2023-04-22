В Москве перекрыли три полосы МКАД из-за массового ДТП

В Москве после столкновения нескольких машин на 54-м километре МКАД перекрыли три полосы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта в пятницу, 21 апреля.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало. Детали случившегося выясняются.

В этот же день рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Новгородской области. В салоне в момент аварии находилось 13 пассажиров. Четыре из них получили травмы.