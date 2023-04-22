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Латвия передаст Украине все свои комплексы Stinger

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ABACA
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Латвия передаст Украине все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger американского производства, которые есть в военных запасах страны. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце.

«Все модели Stinger, которые мы отправляем на фронт Украине, служат не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии», — цитирует Мурниеце LSM.

Министр также заявила, что Латвия планирует удвоить количество украинских военнослужащих, обученных в Латвии, в сравнении с 2022 годом.

«Уже сейчас мы видим, что у нас получится обучить еще большее количество военнослужащих Вооруженных сил Украины разного уровня. Я уверена, что до конца года Латвия обучит почти 3 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины», — подчеркнула глава минобороны.

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В этот же день США пообещали доставить в ФРГ танки Abrams для Украины в ближайшие недели для обучения солдат Вооруженных сил Украины. А также заявили о выделении странами НАТО $55 млрд военной помощи стране.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

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