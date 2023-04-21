Эксперт прокомментировал заявление Кеннеди-младшего об опасном сближении России и Китая

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в пятницу, 21 апреля, прокомментировал «Известиям» слова кандидата в президенты США, племянника 35-го американского лидера Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего о том, что конфликт на Украине является проблемой для Вашингтона.

«Конфликт на Украине является огромной проблемой для США, так как с геополитической точки зрения он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для нас», — сказал политик 19 апреля в эфире Fox News.

По словам Синельникова-Оришака, мнение Кеннеди-младшего — банально.

«Я бы назвал это банальным мнением. <...> Америке было бы сложно противостоять такому альянсу. Естественно в Соединенных Штатах в нем не заинтересованы. Ничего такого здесь Кеннеди не сказал», — считает политолог.

До этого Кеннеди-младший также заявлял, что власти США не рассказывают своим гражданам о том, что российским войскам в рамках украинского конфликта невозможно противостоять. Он задавался вопросом, что США забыли на Украине.

«Любые конкуренты критикуют действующую администрацию, что бы она ни делала. Обращать на это внимание особо не стоит. Даже если бы администрация (действующего президента США Джо) Байдена делала бы все с точностью да наоборот, то все равно бы подверглась критике, ну а как иначе?» — отметил он.

По словам эксперта, весь американский дискурс всегда крутится вокруг одной и той же темы — налогов.

«Кто за все это будет платить? Все американцы? Или более состоятельные американцы? Это всегда было и есть — дискурс внутренней политики. А внешняя политика — это такое обрамление. Да, она имеет, конечно, тоже значение. Но опять таки, только в плане того, как это отразится на финансовых потоках. Заберет ли внешняя политика какие-то ресурсы внутренней жизни? А так, абсолютно наплевать, что там происходит», — считает политолог.

По его мнению, «сильно заморачиваться» с внешней политикой в США никто не будет.

Он также убежден, что в ближайшем будущем Вашингтон «не свернет» свои действия, касающиеся Украины.

«Просто невозможно свернуть помощь без больших имиджевых, прежде всего, потерь. Процесс зашел слишком далеко», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что не верит в шансы Кеннеди-младшего на выборах. По словам специалиста, клан Кеннеди не допускают к высшей власти в США.

6 февраля агентство Associated Press опубликовало результаты опроса, по которым стало известно, что большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания главы государства.

США усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.