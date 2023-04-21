Rzeczpospolita указала на движение Польши и Украины к созданию единого государства
Поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональное государство, написал 20 апреля обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita.
«Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время», — сказал он.
Однако, по мнению журналиста, на общественном уровне эта двунациональность уже существует. В настоящее время более 8% населения Польши — украинцы, добавил Шулджиньский.
В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».
После этого бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков отметил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше всё более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы».
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.