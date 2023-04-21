Проработавшую полвека свалку ликвидируют в Астраханской области
В Енотаевском районе Астраханской области началась рекультивация большой свалки, проработавшей полвека. Об этом сообщает региональная администрация.
Площадь свалки составляет 14,3 га, она расположена в селе Енотаевка. После ее ликвидации экоусловия улучшатся для 7 тыс. жителей района.
Рекультивация будет проводиться в два этапа. Первый, технический, предусматривает уборку отходов с помощью спецтехники. На последующем биологическом этапе на участке уберут загрязненный слой земли и посеют многолетние травы.
Как уточняет «Астрахань 24», свалка действовала до 2017 года. При этом она являлась несанкционированной. Рекультивация пройдет в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».