СК заинтересовался нападением собаки на школьников в Чите
Доследственную проверку по информации о нападении собаки на четверых школьников проведут в Чите. Такое поручение дал глава следственного управления СК России по Забайкалью Алексей Вольный, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 апреля.
Инцидент произошел утром на улице Краснознаменной. Животное попыталось укусить детей, но его отогнал водитель автомобиля, пишет ИА ChitaMedia.
В ходе проверки установят личности школьников и свидетелей, опросят их. Также опросят должностных лиц, ответственных за бездомных животных. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством
Ранее сообщалось, что в Оренбурге депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак. Такую законодательную инициативу они направили в Госдуму и Совет Федерации после того, как 16 апреля на ребенка напала стая бездомных собак. Он погиб.