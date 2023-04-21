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Захарова ответила на слова главы минобороны ФРГ об ударах ВСУ по России

Захарова порекомендовала главе минобороны ФРГ не забыть своих слов об ударах ВСУ по РФ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 21 апреля, ответила на заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что ограниченные удары Вооруженных сил Украины по территории России являются допустимыми.

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что минобороны Германии до сих пор не выяснило, кто совершил подрыв «Северного потока» и «Северного потока – 2». Захарова также задала вопрос о том, «может, это тоже приемлемая тактика ограниченных ударов».

Захарова отметила, что «потоки» были важным проектом для инфраструктуры Германии. По ее словам, «хотелось бы ясности» по произошедшему инциденту.

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Ранее в этот день Писториус заявил, что ограниченные удары украинских военных по территории России допустимы. По его словам, до тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 21 апреля в беседе с «Известиями» заявил о необходимости наказания для тех, кто одобряет удары Вооруженных сил Украины по территориям РФ. Он уточнил, что подобные высказывания, которое сделал Пистрориус, являются провокацией.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление главы минобороны Германии. Он написал, что «тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине». По мнению Медведева, Пистрориус «завидует славе военачальников Третьего рейха».

Кроме того, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что заявление министра обороны Германии о допустимости атак ВСУ по территории России относится к фашистской идеологии. По мнению Шеремета, слова Писториуса — фактически призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

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