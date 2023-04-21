Пушилин сообщил о провале попыток наступления ВСУ на четырех направлениях
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 21 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но попытки были купированы российскими силами.
«На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии <...>, но практически ничего не удалось <...> отбить или занять из наших позиций», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что прервать эти атаки российским силам удалось ценой очень серьезных усилий.
Ранее, 18 апреля, подразделения Вооруженных сил Украины попытались провести наступательную операцию под Угледаром в Донецкой Народной Республике, однако российские силы пресекли атаку.
Кроме того, в тот же день российские бойцы нанесли огневое поражение боевикам ВСУ в районе Спорного.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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