Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Новгородской области
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Старорусском районе Новгородской области. Пострадали четыре человека. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новгородской области.
ДТП произошло на автомобильной дороге Демянск – Старая Русса – Волот, в деревне Давыдово Старорусского района. Водитель микроавтобуса «Мерседес спринтер», объезжая двигавшийся в попутном направлении автомобиль, наехал на препятствие. В результате микроавтобус опрокинулся на проезжую часть.
В салоне в момент аварии находилось 13 пассажиров. Четыре из них получили травмы.
Ранее, 14 апреля, два автомобиля и школьный автобус столкнулись на трассе в Туве. Десять детей и двое взрослых были доставлены в больницу. По предварительной информации, у всех травмы легкой степени. Всего в автобусе находилось 16 детей. Все они — ученики 9–10-х классов.