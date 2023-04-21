Решение о завершении отопительного сезона приняли в Ульяновской области
В Ульяновской области на этой неделе завершат отопительный сезон. Соответствующее решение было принято на заседании штаба по вопросам ЖКХ в пятницу, 21 апреля.
«Например, в областном центре с 18 апреля среднесуточная температура установилась в диапазоне +8 и выше градусов. Поэтому с 23 апреля отопительный сезон в Ульяновске будет завершен», — заявил министр ЖКХ и строительства региона Александр Черепан.
Как уточняет ulpravda.ru, всем муниципалитетам рекомендовано завершить подачу тепла.
Решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха остается выше +8 градусов. Далее отключение проводится поэтапно в течение нескольких дней.