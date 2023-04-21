В Госдуме рассмотрят вопрос о возвращении пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рассмотрит 26 апреля вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в пятницу, 21 апреля.

Заседание назначено на 11:00 мск, передает ТАСС. На него приглашены представители ряда министерств и ведомств, в том числе Минздрава, Минспорта, Минфина, МВД, Российского футбольного союза (РФС), РПЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ, а также ведущих российских футбольных клубов.

Новый законопроект предусматривает снятие запрета на продажу пива во время официальных соревнований по футболу. Это не относится к детско-юношеским спортивным мероприятиям, пишет «Ридус».

В июле 2020 года вице-спикер Госдумы и автор законопроекта по возвращению продажи пива на стадионах Игорь Лебедев сообщил, что законопроект может быть принят в осеннюю сессию и теоретически может вступить в силу сразу после подписания его президентом, однако этого не произошло.

13 декабря 2019 года законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу был принят в первом чтении. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

Российский футбольный союз (РФС) также поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года, передает НСН. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.